So, ich mach‘ mich einmal ein bisserl unbeliebt. Die drei Staatspräsidenten Alexander Van der Bellen, Frank-Walter Steinmeier und Sergio Mattarella haben einen Offenen Brief zur Europawahl geschrieben, den Sie in unserer heutigen Zeitung finden. Europas Grundwerte von Freiheit und Demokratie seien bedroht, man möge bitte an der Europawahl teilnehmen. Man habe dort Gelegenheit, Verfechter konstruktiver Lösungen zu wählen, die „die Komplexität des demokratischen Systems akzeptieren“. Elegant formuliert, aber doch nicht so, dass man nicht die Absicht erkennt: Bitte keine bösen Rechtspopulisten wählen.