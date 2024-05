Ohne Industrialisierung und Technologisierung hätten wir nicht so viel von ihr zur Verfügung. Die Rede ist freilich von der Freizeit, die Karl Marx für einen Fortschritt hielt. Schließlich wäre „eine Nation wirklich reich, wenn 6 statt 12 Stunden gearbeitet wird.“ Reichtum wäre verfügbare Zeit, und sonst nichts. Sein kubanischer Schwiegersohn Paul Lafargue war in dieser Hinsicht anderer Meinung. Er sah die Erfindung der Freizeit kritisch. Ihr Zweck wäre nicht nur, den arbeitenden Menschen Erholung zu bieten, sondern sie währenddessen vor allem Dinge konsumieren zu lassen, die vorher erarbeitet wurden. Mit dem Ziel, weiteren Bedarf zu schaffen und das System am Laufen zu halten. Wer wirklich aus dem kapitalistischen Hamsterrad ausbrechen wollte, der sollte sich lieber ab und an der Faulheit zuwenden. Die radikale Verweigerung, in jedweder Form tätig zu sein, wäre der ultimative Widerstand gegen ein System des endlosen Verbrauchens, das zwangsläufig ruhelos und zwanghaft süchtig macht. Statt eines Tags der Arbeit sollte man lieber einen der Faulheit ausrufen. Kein Wunder, dass die Beziehung der beiden Herren zeitlebens zerrüttet blieb.