Ich weiß nicht, was Sie darüber denken. Aber wenn in einer Millionenmetropole wie Wien nur noch knapp 40 Prozent der Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer an den Kammerwahlen teilnehmen, dann ist das ein Alarmsignal. Es legt schonungslos offen, mit welcher Wucht die Legitimationskrise, mit der sämtliche Institutionen zu kämpfen haben, auch die AK erfasst hat.