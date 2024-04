Die Fluchtgeschichte der deutschen (meist jüdischen) Intelligenz aus der Nazi-Diktatur in den 1930er Jahren wurde schon vielfach erzählt. Mit „Marseille 1940“ legt der deutsche Journalist Uwe Wittstock eine neue Bearbeitung des Themas vor. Sein Text sticht heraus, weil er wirklich gut erzählt ist und mit vielen interessanten Details in die Tiefe des Geschehens vordringt. Im Mittelpunkt steht das gewagte Unternehmen des US-Journalisten Varian Fry, der 1940 in Vichy-Frankreich ein Fluchthilfenetzwerk für bedrohte Literaten, Künstler und Intellektuelle aufbaut. Große Namen wie Heinrich Mann, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, Anna Seghers oder Hannah Arendt können vor dem Zugriff der Gestapo gerettet werden. Dafür sind Mut, Tüchtigkeit und auch Glück erforderlich. Denn wer auf der beschwerlichen Flucht über die Pyrenäen durchkommt oder wer verhaftet wird, hängt oft von den Tagesbefehlen der spanischen Grenzpolizei ab. Fry und seine Mitstreiter sind auf private Spenden angewiesen und auf den moralischen Zuspruch von US-Präsidentengattin Eleanor Roosevelt. Politische Unterstützung erhalten sie nicht, denn die US-Regierung will erstens keine Flüchtlinge und zweitens nicht in den europäischen Krieg hineingezogen werden. Das war vor 85 Jahren nicht viel anders als heute.