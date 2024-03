Ihre Morgenpostlerin ist jetzt feiertagsfit, den elterlichen Oster-TÜV hat sie mit Bravour bestanden: Also in den letzten Wochen eifrig eine Kompanie Schokohasen erlegt, um den geschmacklich Überzeugendsten ausfindig zu machen. Sich im Supermarkt beinahe um die letzte Packung weißer Eier geprügelt, damit auch das heimische Färbevergnügen ungetrübt bleiben möge. Dass es die Kinder dann mit der Schütttechnik probierten und primär die Küche bemalten, sorgte trotzdem für Verdruss. Um die Osterlaune wieder etwas anzufachen, stimmten die Küken flink ein Liedchen an: „Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase.“ Seither hören wir den Festtagsschlager in Dauerschleife. Sollte ich diesem Stups je begegnen, wird die Nase wohl seine geringste Sorge sein…