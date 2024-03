Jetzt ist er also wieder vorbei, der Frauentag. Was sich Jahr für Jahr wiederholt? Dass sich immer mehr Unternehmen als „Vereinbarkeits-Vorzugsschüler“ präsentieren. Kinder, Job, Karriere? Kein Problem. Unvereinbarkeit als Mythos, der unter geänderten Rahmenbedingungen ausgeräumt werden kann, wie eine große Anwaltskanzlei gestern schrieb. Manche Leser und Leserinnern meinen wiederum, er gehe ihnen einfach nur mehr auf die Nerven, dieser Frauentag. Immerhin sei viel erreicht worden. Wozu also dieses alljährliche Wehklagen über Frauen als Opfer, als Benachteiligte, als Diskriminierte. Andere kritisieren, dass auch Jahrzehnte nach Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf zu viele angepasste Annikas und zu wenige revoltierende Pippi Langstrumpfs durch die Welt laufen.