Ob es ein Privileg ist, dass ich noch echte Bürgerschrecks erleben durfte: Ich bin mir nicht sicher. Männer, die im „Club 2“ in der Nase bohrten! Weil sie sich von der Gesellschaft nicht vorschreiben ließen, wie man sich in der Öffentlichkeit zu benehmen hat! Dichter, die im Gasthaus der Kellnerin an den Hintern langten! Nicht, weil sie miese Schweine waren, sondern weil es ihrem Naturell entsprach, sich um Konventionen nix zu scheren!