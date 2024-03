Als Justizministerin haben Sie in den letzten Tagen zur Causa prima, dem vielleicht nicht ganz so prima verlaufenen Falschaussage-Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, in aller Ausführlichkeit geschwiegen. Sie beherzigen damit Ludwig Wittgenstein, der bekanntlich erklärte: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und wie soll man auch sprechen von dem merkwürdigen Umstand, dass die im letzten Jahr verhängte Disziplinarstrafe gegen den urteilenden Einzelrichter ausgerechnet zwei Tage nach Prozessende öffentlich wird? Die Justiz steht jetzt im schiefen Licht. Und zwar einfach deshalb, weil die Neigungsgruppe Kurz unschöne Zusammenhänge zwischen den früheren Verfehlungen des Richters, seiner vermuteten politischen Überzeugung und der jetzigen Urteilsfindung herstellen kann.