Morgen dürfte es im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz so weit sein und das Urteil verkündet werden. Zeit wäre es. Wann wurden die Aussagen im Ibiza-U-Ausschuss getätigt, die dann nach Anzeigen der SPÖ und der Neos wegen möglicher Falschaussage zu diesem Prozess führten? Die meisten werden es vergessen haben. Es geht um Aussagen, die im Jahr 2020 (!) gemacht worden sind. Hut ab vor jedem, der sich nach vier Jahren erinnern kann, wie, wann, warum, was vor fünf oder sechs Jahren in welchem Telefonat und bei welchem Treffen über Bestellungen gesagt wurde.