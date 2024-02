Als wir jung und widerborstig waren und uns auffiel, dass Frauen und Männer mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wurden, war es das erste Mittel, sich zur Wehr zu setzen: Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir fingen also an, Männer zu objektifizieren, starrten ihnen auf die Hintern und stimmten, um einander auf besonders formschöne Exemplare hinzuweisen, als geheimes Erkennungssignal den Song „Blue Moon“ an. Das war lustig, aber auch ganz schön schlicht, weil man, seien wir uns ehrlich, miserables Verhalten gegenüber der halben Gesellschaft ja nicht dadurch kuriert, dass man auch die andere Hälfte abwertet und lausigen Schönheitsdiktaten etc. unterzieht. Sondern indem man gegen Diskriminierungen aller Art ins Feld zieht; mit Respekt, Zuwendung, Engagement; und damit hat man dann üblicherweise eh ein Leben lang gut zu tun.