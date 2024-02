Österreichs Kinder sollen, wenn es nach den Plänen des Bildungsministeriums geht, demnächst von Lehrpersonen unterrichtet werden, die gerade einmal drei Jahre Studium hinter sich haben und so schnell in die Praxis umsteigen, dass sie kaum Zeit haben, dazu in reflexive Distanz zu gehen. Das Motto dieses Vorschlags: schneller, billiger, bequemer. Auf der Strecke bleibt, was der Bildungsminister selbst in der Pressekonferenz zur UG-Novelle als wesentlich benannt hat: