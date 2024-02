Die Arbeit in der Hauskrankenpflege beim Roten Kreuz war nicht immer lustig, aber sie war lehrreich fürs Leben. Vor genau 30 Jahren trug ich als Zivildiener stolz die graue Uniform und begleitete Krankenschwestern auf ihren beschwerlichen Versorgungstouren. Den beißenden Geruch in manchen Wohnungen, zwingendes Resultat aus der traurigen Kombination „alt, arm, einsam, todkrank“, habe ich bis heute in der Nase. So etwas vergisst man nie. Stichwort für Eingeweihte: Dekubitus.