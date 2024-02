Wie können Sie über Fehldiagnosen bei ADHS schreiben und damit all jene Eltern verunsichern, deren Kind wirklich an ADHS leidet! Wie können Sie schreiben, dass Konzentrationsstörungen durch digitale Reizüberflutung erziehungsbedingt sein können und damit in Kauf nehmen, dass Eltern es nicht mehr wagen, zum Arzt zu gehen, weil sie sich schämen und glauben, selbst an den Konzentrationsstörungen ihres Kindes schuld zu sein?