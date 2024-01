An Zweijährige mit dem Smartphone im Kinderstuhl haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Irritiert jedenfalls niemanden mehr, wenn da wie gestern in einem Lokal Eltern und Kleinkinder ins Handy starren, kein Wort reden. Naja, letzteres stimmt nicht ganz. Zu hören ist: „Ah“, „lustig“, „schon wieder“. Ausrufe, die aber weniger an die restlichen Familienmitglieder am Tisch als vielmehr an den verlängerten Arm gerichtet sind. Also an den mittlerweile wichtigsten aller Partner, zumindest den wichtigsten seenlosen Partner.