Dass Weihnachten auf einen Sonntag fällt, wird sich als Glücksfall erweisen. Der Tag gehört zur Gänze dem Tag. Er ist staatlich zwangsentschleunigt und nicht so hybrid wie sonst, wo man am Vormittag noch in die Geschäfte eilt und seinen Restgrant mit anderen abgleicht. Dieser Sonntag schützt einen vor sich selbst - und er schützt andere. Ein Segen, was heuer den Beschäftigten an der Kassa an Zumutungen erspart bleibt. Ein „Geschenk des Himmels“ nennt die „kathpress“ den Tag für die 450.000 Angestellten des Handels.