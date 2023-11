Ich möchte Ihnen heute zum Frühstück zunächst einmal etwas Positives erzählen: Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld werden künftig jedes Jahr automatisch valorisiert. Letzteres wurde zuvor über Jahre nie angepasst und immer wieder erfolglos gefordert. Wäre es jährlich angepasst worden, würde das Kinderbetreuungsgeld nach den Berechnungen des Katholischen Familienverbandes heute bereits 680 Euro betragen. Ob die Regierung bereits bedauert, die Valorisierung von Sozial- und Familienleistungen eingeführt und die Kalte Progression abgeschafft zu haben? Sie hat sich damit jenen Spielraum genommen, den frühere Regierungen für neue Wohltaten hatte. Wenn heute das Budget 2024 im Parlament mit Einnahmen von 102,6 Milliarden und Ausgaben von 123,5 Milliarden mit Kritik - Hinter-uns-die-Sintflut-Budget, glattes Nicht Genügend - seitens der Opposition bedacht wird, können sich zumindest Österreichs Familien und Pensionisten freuen. Durch die Anpassung an die Inflation werden 2024 an Familien um 719 Millionen Euro mehr als 2023 ausbezahlt, bei den Pensionsausgaben sind es 2,71 Milliarden mehr als 2023. Wie viel Applaus es dafür geben wird? Die vergangenen Regierungen wussten, warum sie eine Abschaffung der kalten Progression und eine Valorisierung immer nur vage in Aussicht gestellt, aber nie umgesetzt haben. Sie kannten uns Bürger: Die Freude währt kurz. Danach: Eine nicht mehr beachtete Selbstverständlichkeit. Mehr noch: Nach dem Applaus folgt die Kritik. Dann wird kritisiert, dass beim gewählten Modell der kalten Progression die Inflation von Juli bis Juni berechnet wurde und nicht von Dezember bis November. Was für 2023 einen zu niedrigen Wert ergeben würde. Auf die Schultern können sich ÖVP und Grüne jedenfalls kaum klopfen. Ausgabenbremsen fehlen. Appelle, Österreich sollte sich Schweden zum Vorbild nehmen und eine Ausgabenbremse einziehen, damit wenigstens in guten Jahren Überschüsse anfallen, werden überhört. Wie der Hinweis von Franz Schellhorn von der Agenda Austria auf die Skandinavier. Sie würden beweisen, dass ein ausgebauter Wohlfahrtsstaat und Budgetüberschüsse kein Widerspruch sein müssen. Es sei, mahnt Schellhorn, höchste Zeit, die Bevölkerung vor allzu ausgabenfreudigen Politikern zu schützen. Bleibt die Frage, wie hoch der Prozentsatz der Wählerinnen und Wähler ist, der sich schützen lassen möchte und Kürzungen in verschiedensten Bereichen akzeptiert. Und diesen Schutz am Wahltag honoriert – oder abstraft. Einen angenehmen Donnerstag wünscht Ihnen