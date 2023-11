In den Innenstädten ist plötzlich Advent. Saß man eben noch kurzärmlig und eisessend unter bunten Bäumen, umweht uns nun allerorts der Punschgeruch. Vor den Rathäusern zupft man rasch die ramponierten Tannen in Form. Über den Straßen erzählt die Weihnachtsbeleuchtung strahlend, dass Gasliefersorgen Schnee von gestern sind – dafür sollte man vor dem Besuch eines Christkindlmarkts prüfen, ob man wohl ausreichend finanzielle Rücklagen gebildet hat. Während die einen im Black-Friday-Fieber nach Geschenken jagen, stehen hartgesottene Weihnachts-VIPs schon vor den Standln und trinken so lange Glühwein, bis sie selbst Sachen aus Filz schön finden.