Als in Österreich vor 35 Jahren die Pläne eines EU-Beitritts langsam konkreter wurden, gab es ein journalistisches Problem: In welchem Ressort soll über Europa geschrieben werden? Ist das Innenpolitik? Oder Außenpolitik? Oder Wirtschaft? Ich erinnere mich an lange, fruchtlose Debatten in Redaktionssitzungen. Noch heute glaube ich, dass allein diese Frage den Beitritt um ein paar Monate, wenn nicht Jahre verzögert hat. Großes scheitert oft im Kleinen.