„Warum scharen sich die westlichen Woken um das Banner der Hamas?“, fragt der Philosoph Alain Finkielkraut in einem Interview mit dem französischen Magazin „Marianne“. Es ist eine Frage, die sich in diesen Tagen viele stellen. Aber ihn habe ich vor ein paar Jahren in Paris besucht, und wenn ich im Licht der jüngsten Ereignisse daran zurückdenke, erscheint mir vieles, wovon er sprach, aktueller denn je.