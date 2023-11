In den weltweiten Diskussionen um die Chancen und Gefahren der Künstlichen Intelligenz kommt vieles zur Sprache, manches wird aber ausgeblendet und verdrängt. So führen die spektakulären Erfolge der Künstlichen Intelligenz, die imstande ist, in wenigen Sekunden nach Vorbildern und mithilfe komplexer Wahrscheinlichkeitsberechnungen sinnvolle Texte zu synthetisieren, Musik in unterschiedlichen Stilen zu komponieren und Bilder und Grafiken aller Art zu generieren, zu erregten Debatten über die Zukunft menschlicher Kreativität. Galt diese einst als gefeit gegen Automatisierungsansprüche, stehen wir heute vor der paradoxen Situation, dass unliebsame körperliche Tätigkeiten noch immer nicht von Robotern erledigt, aber Kurzgeschichten, Musikvideos und Werbegrafiken künstlich und auf Knopfdruck hergestellt werden können. Für die Arbeitswelt hat dies den Effekt, dass intellektuelle und akademische Tätigkeiten entwertet werden.