Das passiert nach dem Tod der Queen

Für viele Menschen in Großbritannien ist es der erste Morgen ohne Königin - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag ist der Monarch nun männlich. König Charles III. (73) ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. Es gibt es genaues Protokoll, was in den Stunden und Tagen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. geschehen wird.