"Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag auf eine Hochzeit gehen. Als Braut. So in der Art ist mein Leben." So sprach Prinzessin Diana, die heute vor 25 Jahren in einer Unterführung nahe der Alma-Brücke in Paris einen tragischen Unfalltod starb. Die "Königin der Herzen", heute wäre sie 61, lebte ein so schillerndes wie trostloses Leben am schmalen Grat zwischen medialer Überhöhung und trotzdem spürbarer Menschlichkeit, für die sie das Volk in sein Herz schloss.