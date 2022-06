"Ich denke, es ist sehr wichtig, dass du deine eigene Entscheidung darüber triffst, wer und was du bist. Man ist für seine Taten verantwortlich, man sollte also nicht anderen Menschen Schuld dafür geben." So sprach einst HRH William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, Herzog von Cambridge - heute ist der britische Prinz 40 Jahre alt.