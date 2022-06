Die Nummern zum Vorglühen entbehrten nicht einer gewissen Ironie: „Dancing Queen“ von ABBA schallte den 22.000 glücklichen Royal-Fans gestern Abend vor dem Buckingham Palace entgegen. Sie alle konnten eine Karte für das Mega-Konzert am dritten Tag der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) ergattern.

Und während die Sonne sich langsam verabschiedete, meldete sich die Jubilarin zu Wort. Allerdings nur auf einem vorab aufgezeichneten Video, in dem sie Paddington Bär zum Tee traf, mitsamt tierischen Danksagungen und einer entzückenden Sequenz mit Marmeladen-Sandwiches für den Notfall, geparkt in der Handtasche.



Das Konzert selbst blieb referenzlastig: „Dont’t Stop Me Now“ war genauso zu hören wie ein Dirigat von Musical-König Andrew Lloyd Webber, der die Massen zum Mitsingen anleitete.

Die royale Familie lauschte dem Mega-Konzert flaggenschwingend und erste Reihe fußfrei: Gesichtet wurden dort u. a. Prinz William, Herzogin Kate und deren Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte sowie Prinz Charles und seine Frau Camilla.

Auch Premierminister Boris Johnson und seine Frau ließen sich Auftritte von Elbow, Adam Lambert, Mabel, Jax Jones und seiner Sprühfunken-Gitarre, Brian May von der Band „Queen“ und vielen mehr nicht entgehen.