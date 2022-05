"Im September wird die Prinzessin von Oranien den Bachelorstudiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft (PPLE) an der Universität von Amsterdam beginnen", verkündet der niederländische Königshof auf dem Instagram-Account der Royals. Die niederländische Prinzessin Amalia tritt mit der Wahl dieses interdisziplinären Bachelor-Studiums nicht in die Fußstapfen ihres Vaters, König Willem-Alexander, der im niederländischen Leiden studierte. Amalia will mit anderen Studierenden in einer Wohngemeinschaft wohnen, gab der Hof bekannt.

Nachdem die älteste Tochter des Königs im vergangenen Jahr in Den Haag die Schule abschloss, nahm sie eine ein Jahr dauernde Auszeit. Vor der Zulassung zum Studium gab es ein Verfahren. In dem Statement heißt es über die Zukunft von Amalia: "Für das Studium gibt es ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren, welches die Prinzessin von Oranien im letzten Jahr vollständig durchlief. Im September wird sie nach Amsterdam umziehen. Die Studienzeit der Prinzessin wird als privat angesehen."