Zuletzt mehrten sich bereits die Anzeichen für eine stattfindende Wachablöse: Queen Elizabeth II., 96-jährige britische Monarchin im 70. Jahr am Thron, muss aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und ob "episodisch auftretender Mobilitätsprobleme" immer mehr Termine auslassen bzw. sich von der "jungen Generation" der Königsfamilie vertreten lassen.

Traditionell verliest die Queen zu Beginn der neuen Sitzungsperiode die Regierungserklärung des jeweiligen Premierministers. Nun war die Regentin erstmals seit 59 Jahren (damals wegen einer Schwangerschaft) nicht in der Lage, der Termin wahrzunehmen. Sie ließ daher ihren ältesten Sohn Charles in Westminster die Thronrede ("Queen's Speech") vortragen: Eine nicht nur symbolisch immens wichtige Angelegenheit, zumal das Vereinigte Königreich weiter - und mehr denn je - turbulente Zeiten erlebt.

Premierminister Boris Johnson ist nach diversen Lockdown-Verstößen und wegen seines offenbar flexiblen Umgangs mit der Wahrheit unter Dauerkritik. Doch auch Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei nahm es mit den Pandemie-Regeln offenbar nicht immer so genau wie vorgeschrieben. Mit dem historischen Sieg der pro-irischen Partei Sinn Fein bei der Parlamentswahl in Nordirland gibt es neuen Zündstuff in einer ehemaligen Krisenregion. Nun scheint es, dass die britische Außenministerin Liz Truss das "Nordirland-Protokoll" größtenteils aufgeben will. Und: Die Langzeitfolgen des Brexit in Großbritannien sind zudem ohnehin unübersehbar.

Die Queen vor der Thronrede 2021 © (c) AP (Richard Pohle)

Nach der Thronrede wird es in Westminster eine vermutlich hitzige Debatte der Politiker geben. Die Königin selbst - bzw. ihre Vertretung Prinz Charles - ist faktisch nicht mit Regierungsgeschäften befasst. Die Absage hat trotzdem großen Symbolcharakter: "Die Entscheidung ist der Queen nicht leichtgefallen", heißt es vom Palast. Elizabeth II. habe "ungern" auf ihre Ärzte gehört.

Neben repräsentativen Anlässen neigt sich das "Elisabethinische Zeitalter" nun offenbar auch im konstitutionellen Bereich langsam dem Ende zu. Im vergangenen Jahr hatte eine bereits gebrechlich wirkende Queen die Thronrede noch selbst gehalten - erstmals ohne ihren im April 2021 verstorbenen Gatten Philip.