Harry und Meghan bei ihrem letzten Auftritt © APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN)

Die ganze Welt will Corona entkommen – sie jedoch liefen vor der schweren Last der Krone davon: Harry, nun Privatier statt Prinz im selbst gewählten frühen Ausgedinge, und seine Meghan. Vor knapp zwei Wochen hatte das Paar bei einem Gottesdienst anlässlich des Commonwealth-Tages in der Westminster Abbey in London seinen letzten Termin in royaler Mission. Dort wurden vor allem reichlich kalte Schultern ausgetauscht.



Die Abtrünnigen mussten separat in die Kirche einschreiten – im Gefolge der britischen Königin Elizabeth II. war für sie kein Platz mehr. Einige wollen während des Zusammentreffens zwischen Harry (35) und seinem Bruder William (37) wohlwollende Signale wahrgenommen haben – nur wo? Der Ältere und seine Frau Kate begrüßten zwar Onkel Edward, setzten sich dann aber, ohne den Gerade-noch-Royals die Hand zu geben: Es war wohl keine virale Vorsichtsmaßnahme, dass sie darauf verzichteten. Mit Stichtag 31. März, 682 Tage nach der prächtigen Hochzeit in Windsor, wird man im westkanadischen Luxusexil auch auf dem Papier nicht mehr Teil der britischen Royals sein: „Megxit“ completed – what next? Wird aus zwei halben Ex-Royals wirklich eine ganze Existenzberechtigung?