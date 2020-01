Meghan Markle Thomas Markle setzt Harry und Meghan unter Druck

Meghans Vater fordert Harry in einem Interview auf, sich mit ihm zu treffen: "Steh deinen Mann, flieg runter und triff dich mit mir", so der 75-Jährige in einem Interview.

Harry und Meghan © (c) AP (Matt Dunham)

Der Vater von Herzogin Meghan (38), Thomas Markle, hat seinen Schwiegersohn Prinz Harry (35) zu einem klärenden Gespräch aufgefordert. "Steh deinen Mann, flieg runter und triff dich mit mir", sagte der 75-jährige US-Amerikaner in einem Interview des britischen Senders ITV am Montag. Meghan ist seit der Hochzeit mit Harry im Mai 2018 mit ihrem Vater zerstritten. Die beiden sind sich nie begegnet.

"Ich liebe dich, lass uns zusammensetzen und das lösen", sagte der Pensionist an Meghan gerichtet. Er sei "wirklich enttäuscht, dass er seinen im vergangenen Mai geborenen Enkel Archie Harrison noch nie gesehen habe. Von Meghan und Harry ignoriert zu werden, setze ihm sehr zu, so Markle.

Auf die Frage, ob er es mit den vielen TV-Interviews nicht noch schlimmer mache, sagte er: "Es gibt für mich keinen anderen Weg, sie zu erreichen." Er warte nun 30 Tage, wenn er bis dahin keine Reaktion erhalte, werde er ein weiteres Interview geben.

Er kündigte an, in einem möglichen Gerichtsverfahren zugunsten der von Meghan verklagten Boulevardzeitung "Mail on Sunday" auszusagen. Die Herzogin hatte wegen der Veröffentlichung eines privaten Briefs an ihren Vater Klage gegen das Blatt eingereicht. Markle bestätigte, dass er den Brief weitergegeben hatte. "Wenn es dazu kommt, dass wir uns in einem Gerichtssaal begegnen, ist das großartig. Wenigstens bekomme ich die beiden dann einmal zu Gesicht", sagte er.

Der Streit mit Meghans Vater ist derzeit nicht das einzige Problem von Harry und Meghan. Erst kürzlich kündigten die beiden an, als aktive Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzutreten.