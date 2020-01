Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harry und Meghan - nicht mehr Prinz und Herzogin? © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Der britische Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, dürfen sich nicht länger "Königliche Hoheit" nennen. Das teilte der Buckingham-Palast am Samstag mit. Die beiden hatten kürzlich angekündigt, von ihrer Rolle als Mitglieder des engeren Königshauses zurückzutreten.

"Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Mitglieder meiner Familie sein", teilte Königin Elizabeth II. in einem Statement mit. Harry und Meghan würden künftig keine öffentlichen Gelder mehr erhalten und sie würden die Gelder, die sie für den Umbau ihres Wohngebäudes erhalten hätten, zurückzahlen, teilte der Buckingham Palace weiters mit.

Empörung in Kanada

Die größte kanadische Tageszeitung ist indes empört über die Ankündigung, dass Prinz Harry und Meghan Markle sich in dem Land niederlassen wollen. Es würde Kanadas Unabhängigkeit von Großbritannien bedrohen, solange der Enkel der britischen Königin und dessen Sohn Archie weiterhin in der Thronfolge stünden. In Petitionen wird gefordert, keine Steuergelder für die Sussexes auszugeben. Es gibt auf der anderen Seite aber auch viele Kanadier, die begeistert davon sind, die beiden im Land zu haben.

WellChild Awards: Prinz Harry Prinz Harry (35) hat sich fünf Monate nach der Geburt seines Sohnes Archie erneut tief gerührt gezeigt. APA/AFP Melville Während einer Rede bei den "WellChild Awards" in London kämpfte der Herzog von Sussex mit seinen Emotionen. APA/AFP Melville "Als meine Frau und ich das letzte Mal hier waren, wussten wir, dass wir unser erstes Kind erwarten. Sonst wusste das niemand", sagte Harry, lachte verlegen und stockte. APA/AFP Melville Daraufhin sprang die Moderatorin der Veranstaltung dem 35-Jährigen zur Seite, das Publikum applaudierte. APA/AFP Melville "Ich erinnere mich, wie fest ich Meghans Hand drückte und wir uns beide fragten, wie das Leben als Eltern sein würde", sagte Harry weiter. APA/AFP Melville "Vor allem, wenn es gesundheitlich stark beeinträchtigt zur Welt kommen oder krank werden sollte." APA/AFP Melville Er bedankte sich bei den Anwesenden für ihre Stärke und ihr Engagement. APA/AFP Melville APA/AFP Melville APA/AFP Melville APA/AFP Melville APA/AFP Melville Bei den "WellChild Awards" werden jährlich Kinder mit Behinderungen und deren Pflegepersonen vorgestellt und ausgezeichnet. APA/AFP Melville Prinz Harry unterstützt die Organisation seit Jahren und kam am Dienstag in Begleitung von Ehefrau Meghan. APA/AFP Melville APA/AFP AKMEN APA/AFP AKMEN APA/AFP AKMEN APA/AFP AKMEN 1/17