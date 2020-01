Harry und Meghan wollen im royalen Zirkus nicht mehr mitspielen: So nachvollziehbar das Ansinnen aus ihrer Sicht sein mag, so enden wollend ist das Verständnis seitens der Öffentlichkeit und des Königshauses.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Meghan, Harry und die Queen auf einem Bild aus besseren Tagen © (c) AP (John Stillwell)

Nicht geklärt ist, ob sie es selbst tatsächlich erst bei den Abendnachrichten erfahren hat – zeitnah aus den Wolken dürfte Queen Elizabeth II. jedenfalls gefallen sein: Prinz Harry und Herzogin Meghan, seit ihrer prunkvollen Hochzeit in Windsor im Mai 2018 junges Aushängeschild der britischen Monarchie, sind nicht mehr willens, an der vordersten Front der Institution zu stehen: „Wir wollen als ,ranghohe‘ Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden“, erklärte die Nummer sechs in der britischen Thronfolge.



Unverzüglich ging ein mächtiges Raunen durch das Vereinigte Königreich, der Boulevard-Blätterwald biegt sich seitdem heftig. Ein zumindest relativer Rückzug also, der – selbstverständlich – auf absolutes Unverständnis im renovierungsbedürftigen Buckingham Palace stößt. Der Brexit naht, dreieinhalb Jahre nach dem entsprechenden Votum vollzogen, da steht schon der „Megxit“ ins Haus. Und all das im 94. Lebensjahr und im 68. Jahr der Regentschaft der Monarchin.