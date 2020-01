Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/TOLGA AKMEN

Die Traumhochzeit zwischen Meghan und Harry ist keine zwei Jahre her. Nun hat das Traumpaar des Vereinigten Königreichs das Haus Windsor in seine "schlimmste Krise seit 1936" geworfen, wie britische Medien anmerken. (Anm: 1936 musste Edward VIII. abdanken). Die Ereignisse zeigen, dass die Monarchie vor einem Scheideweg steht, in welcher Form sie in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen möchte. Welche Rolle sollen Royals künftig spielen? Sind sie würdevolle Repräsentanten ihres Landes, Symbole für den Zusammenhalt einer Nation, die Identität stiften und diese, ihre angestammten Pflichten gegenüber der Öffentlichkeit ohne Murren erfüllen? Oder PR-Marionetten im Dienste ihrer Majestät? Wie weit gehen ihre Rechte an einem Privatleben? Und für welche Familienmitglieder soll das gelten?