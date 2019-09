Britische Prinzessin Beatrice verlobt

Facebook

Beatrice (31) mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi © APA/AFP/BUCKINGHAM PALACE/PRINCE

Die britische Prinzessin Beatrice (31) hat sich mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi verlobt. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in London mit. Beatrice ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah - und damit eine Enkelin der 93-jährigen Königin Elizabeth II. "Wir können es gar nicht abwarten, zu heiraten", zitierte der Palast das Paar.

In einer offiziellen Mitteilung heißt es: "Wir freuen uns außerordentlich, die Neuigkeiten unserer Verlobung mitteilen zu können. Wir sind beide so aufgeregt, gemeinsam dieses Abenteuer zu beginnen und können es kaum erwarten, tatsächlich verheiratet zu sein. Wir teilen so viele ähnliche Interessen und Werte und wir wissen, dass dies uns in den kommenden Jahren voller Liebe und Glück sehr helfen wird."

Die Hochzeit soll 2020 stattfinden. Die offiziellen Verlobungsfotos hat übrigens Prinzessin Eugenie (29) aufgenommen.