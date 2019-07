Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prinz George feiert seinen sechsten Geburtstag - mit neuen Fotos © AP

Dem künftigen Schulkind Prinz George, der beliebter ist als alle anderen Königskinder, steht eine Party mit der britischen Königsfamilie bevor. Der royale Spross feiert Montag seinen sechsten Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte der Kensington Palast in der Nacht drei neue Porträtfotos vom Sohn von Prinz William und Herzogin Kate. Die Bilder habe seine Mutter geknipst. Auf diesen lächelt die Nummer Drei der britischen Thronfolge mit einer kleinen Zahnlücke, er trägt dabei etwa ein Shirt der englischen Fußball-Nationalmannschaft.





Bei einem royalen Geburtstagskind fällt die Feier aber natürlich ein wenig opulenter aus. Deshalb soll George wie schon im vergangenen Jahr seinen Ehrentag wieder auf der Luxusinsel Mustique verbringen.

Laut "The Sun" planen Kate und William mit ihren Kindern George, Charlotte (4) und Louis (1) an ihrem Lieblingsurlaubsort zurückzukehren. Die Karibikinsel ist bei dem Paar sehr beliebt, weil sie über eine Flugverbotszone verfügt, die verhindert, dass Paparazzi Fotos aus der Luft schießen.

So feierte der Prinz seinen fünften Geburtstag: