Charles und Camilla tanzten beide im Münchner Hofbräuhaus © (c) APA/AFP/POOL/LINO MIRGELER (LINO MIRGELER)

Prinz Charles hat bei seinem Staatsbesuch in München die enge Verbundenheit zwischen Großbritannien und Deutschland - und vor allem Bayern - betont. Er hielt beim Staatsbankett in der Residenz eine Rede auf Deutsch und begann diese landestypisch mit "Servus".

Charles sprach von den "Milliarden von Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern" und der "Vielzahl von Partnerschaften, die für unsere Wirtschaft und Gesellschaft von so grundlegender Bedeutung sind".

Tiefe Verbindung

Der Prinz von Wales, der seine kurze Ansprache begann, sagte: "Diese Verbindungen bestehen nicht nur zwischen unseren Hauptstädten" - sondern zwischen allen Landesteilen. Mit seinem Besuch wolle er deutlich machen, "wie weitreichend und tief unsere Verbindungen sind".

Er sei stolz "auf all das, was die Bayern und die Briten gemeinsam geleistet haben und leisten" und sprach einen "einen Toast auf die Bayern und auf die Bande zwischen uns" aus. "Bleibt's gesund!"

Wir würden uns sehr wünschen, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt Markus Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Besuch des Thronfolgerpaares zuvor als "starkes Signal der Verbundenheit" gewürdigt und gesagt: "Wir würden uns sehr wünschen, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt."

Charles kam im schwarzen Anzug, seine Frau, Herzogin Camilla, in einem weißen Kleid. Auf der Speisekarte für den Abend standen unter anderem "rosa gebratenes Filet vom oberbayerischen Rind mit pochiertem niederbayerischen Spargel" und "Salat von Parsdorfer Erdbeeren mit luftigem Rieslingweinschaum".

Tänzchen im Hofbräuhaus

Im Hofbräuhaus haben Prinz Charles und Herzogin Camilla indes an einer Tanzveranstaltung für Senioren teilgenommen haben. Beide Königliche Hoheiten tanzen gerne und gut.

Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall unterstützen eine ganze Reihe von Organisationen und Projekten in Großbritannien, die sich der Hilfe für ältere Menschen widmen, darunter z.B. „Age UK“ und der „Royal Voluntary Service“, der königliche Freiwilligendienst.

