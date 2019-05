Facebook

Das Riesenrad London Eye in den Farben Rot, Weiß und Blau zu Ehren des Sprösslings von Prinz Harry und seiner Frau Meghan © APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN)

Nach der Geburt des jüngsten Zuwachses im britischen Königshaus sind mehrere Wahrzeichen des Commonwealth am Montagabend beleuchtet worden. In London verkündeten große Leuchtbuchstaben vom BT Tower: "It's a baby boy!" Dazu blinkte das Riesenrad London Eye in den Farben Rot, Weiß und Blau zu Ehren des Sprösslings von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Die Tower Bridge strahlte blau.

In Kanada leuchtete das Wahrzeichen Torontos, der CN Tower, lila im Nachthimmel. Die Niagarafälle erstrahlten am Abend rund eine Stunde lang in königlichem Blau. Diese besondere Beleuchtung hatte es schon nach der Geburt der beiden Buben von Prinz William und Herzogin Kate, George (2013) und Louis (2018), gegeben. Nach der Geburt ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte, leuchteten die Niagarafälle 2015 pink.

Der BT Tower in London Foto © APA/AFP/DANIEL SORABJI (DANIEL SORABJI)

Dem Commonwealth gehören 53 Länder an, darunter viele ehemalige britische Kolonien, zum Beispiel Kanada, Indien und Australien, aber auch kleine Inselstaaten wie Tuvalu. Oberhaupt ist Königin Elizabeth II. Das erste Kind von Harry und Meghan steht an siebenter Stelle in der Thronfolge.