Prinz Charles und seine Frau Camilla © (c) APA/EPA/Ricardo Maldonado (Ricardo Maldonado)

Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) kommen nach Deutschland. Das Paar besuche vom 7. bis 10. Mai die Städte Berlin, Leipzig und München, teilte die britische Botschaft in Berlin mit. Der Besuch des Prinzen von Wales und der Herzogin von Cornwall im Auftrag der britischen Regierung werde "die Vielfalt und anhaltende Bedeutung der britisch-deutschen Beziehungen" zum Ausdruck bringen.

Zu den Programmpunkten des Paars zählt ein Treffen von Prinz Charles mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin. In München will das Paar an einem Essen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) teilnehmen. "Selbstverständlich wird das Paar auch öffentlich in Erscheinung treten, damit so viele Menschen wie möglich die beiden Royals persönlich erleben können", sagte der britische Botschafter in Deutschland, Sir Sebastian Wood.

Den Angaben zufolge war der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 mal in Deutschland, teilweise privat. Camilla sei 2009 zum ersten Mal in Deutschland gewesen. Das Paar ist seit 2005 verheiratet.