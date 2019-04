Facebook

Meghan und Prinz Harry

Fans des britischen Königshauses fiebern der Geburt des ersten Kindes von Prinz Harry (34) und Meghan (37) entgegen - den Hoffnungen auf schnelle Details hat das Paar jetzt aber einen Dämpfer verpasst. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben "die persönliche Entscheidung getroffen, die Pläne rund um die Geburt privat zu halten", wie der Buckingham-Palast am Donnerstag mitteilte.

Spekulationen und Gerüchte rund ums Baby

