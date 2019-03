Bei Feier zum Commonwealth Day Queen und Camilla im Partnerlook

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Queen und Camilla im Partnerlook. Dazwischen Prince Charles © APA/AFP/POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH

Der gemeinsame Auftritt der Royals zum Commonwealth Day ist voller Symbolik. Bei der Feierstunde in der Londoner Westminster Abbey zeigt man Geschlossenheit und Stärke, um das historische Band zwischen Britannien und den Commonwealth-Staaten zu würdigen. Heuer, beim 70. Commonwealth-Tag, gab es modisch interessante Details, die wohl viel über die Sympathien zwischen den Royals verraten. Queen Elizabeth II. und die Herzogin von Cornwall Camilla sowie deren Ehemann Prince Charles erschienen in aufeinander abgestimmten Looks. Ehrwürdige Feier in Westminster Abbey: Die Queen führt die Windsor-Familie (Charles, Camilla, Willia, Cahterine, Harry und Meghan) an. Drei der Personen tragen ähnliche Farben Foto © APA/AFP/POOL/RICHARD POHLE

Nachdem die Windsors bei ihren öffentlichen Auftritten auf jedes Detail achten müssen, dürfte die Farbwahl kein Zufall gewesen sein. Hier die Diashow zum Ereignis zum Durchklicken. Royals in Westminster: Harmonische Feier Die Royals bei der Feier in Westminster. Der Commonwealth Day zählt zu den wichtigsten offiziellen Terminen der britischen Monarchie APA/AFP/POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH In der zweiten Reihe: Prince Harry und die werdende Mutter Meghan in strahlendem Weiß. APA/AFP/POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH Herzogin Catherine begrüßt die Musikerin Grace Chatto von der Gruppe Clean Bandit, die bei der Feier musiziert hat. APA/AFP/POOL/RICHARD POHLE Die beiden Herzoginnen APA/AFP/POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH Premierministerin Theresa May hielt eine Rede und sieht hier doch etwas streng drein. APA/AFP/POOL/RICHARD POHLE Gruß aus dem Commonwealth-Mitglied Australien. Didgeridoo-Spieler William Barton bei der Feier. AP 1/6