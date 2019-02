Facebook

Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko © APA/AFP/FADEL SENNA (FADEL SENNA)

Zur letzten geplanten Auslandsreise vor der Geburt ihres ersten Babys sind Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Marokko gereist. Am Montag besuchte das britische Paar den königlich-marokkanischen Reitclub in Rabat, wie der Kensington-Palast mitteilte. Dabei informierten sich die Royals über den Einsatz von Pferden in der Therapie von Kindern.

In der Stadt Asni im Atlas-Gebirge bekam die 37-jährige Herzogin in einer Henna-Zeremonie die linke Hand bemalt. Es sei eine traditionelle marokkanische Zeremonie für schwangere Frauen, schrieb der Kensington-Palast auf Twitter. Meghan und Harry erwarten die Geburt ihres ersten Kindes voraussichtlich für April.

Sie zeigt stolz ihren Babybauch: Herzogin Meghan Wie eine Schneekugel: Zur Galaveranstaltung des Theaterdramas "The Wider Earth" erschien Herzogin Meghan hochschwanger ... (c) APA/AFP/POOL/HEATHCLIFF O´MALLEY (HEATHCLIFF O´MALLEY) ... in einem weißen Rollkragenkleid von Calvin Klein. (c) APA/AFP/POOL/HEATHCLIFF O´MALLEY (HEATHCLIFF O´MALLEY) Sogar der Bauchnabel war an der Seite von ihrem Mann Prinz Harry zu sehen. (c) APA/AFP/POOL/HEATHCLIFF O´MALLEY (HEATHCLIFF O´MALLEY) Den Mantel trug sie auch schon, als sie noch nicht schwanger war. Damals konnte sie ihn wohl noch zuknöpfen. (c) APA/AFP/POOL/HEATHCLIFF O´MALLEY (HEATHCLIFF O´MALLEY) Hat sie die weißen Hemden ihres Mannes aus dem Schrank geholt? (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN) In einem schicken Seiden-Chiffon-Kleid von Oscar de la Renta tauchte sie vor wenigen Tagen im englischen Bristol auf. (c) AP (Marc Giddings) Auch bei den jungen royalen Fans kommt sie gut an. (c) APA/AFP/POOL/MARC GIDDINGS (MARC GIDDINGS) Viel Spaß mit den weiteren Bildern. (c) AP (Heathcliff O´Malley) (c) AP (Heathcliff O´Malley) (c) AP (Heathcliff O´Malley) (c) AP (Heathcliff O´Malley) (c) AP (Heathcliff O´Malley) Meghan zeigt sich hier bei den Endeavour Fund Awards in einem Ensemble mit Schlitz von Givenchy. (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN) (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN) (c) AP (Toby Melville) (c) APA/AFP/POOL/MARC GIDDINGS (MARC GIDDINGS) (c) AP (Marc Giddings) (c) AP (Jon Bond) (c) APA/AFP/NIKLAS HALLEN (NIKLAS HALLEN) (c) APA/AFP/NIKLAS HALLEN (NIKLAS HALLEN) (c) APA/AFP/NIKLAS HALLEN (NIKLAS HALLEN) (c) APA/AFP/POOL/EDDIE MULHOLLAND (EDDIE MULHOLLAND) (c) APA/AFP/POOL/EDDIE MULHOLLAND (EDDIE MULHOLLAND) (c) APA/AFP/POOL/EDDIE MULHOLLAND (EDDIE MULHOLLAND) 1/24