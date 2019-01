Facebook

Auch dieses Foto entstand beim Besuch der Farm im australischen Dubbo © APA/AFP/POOL/PETER PARKS

Es ist ein ungewöhnliches, aber reizendes Bild, das Prince Harry und die Herzogin von Sussex ihren Fans zugeschickt haben. Ein Foto mit den werdenden Eltern im Regen, wobei Meghan ihrem Harry symbolträchtig den Schirm hält.

Einer der Adressaten hat das Dankeschreiben auf Twitter veröffentlicht. Das Foto wurde auf der Auslandsreise der Royals nach Australien, Neuseeland und Ozeanien aufgenommen. Es entstand während des Besuchs einer Farm in Dubbo (Australien).

Auch William und Kate haben sich für die Glückwünsche bedankt. Diese Schreiben werden von einem etwas konventionelleren Motiv geziert, das zeigt, dass bei ihnen 2018 die Familie einen besonderen Stellenwert für das Paar hatte.

Während William und Kate schon längst eine Familie gegründet haben, steht das jüngere Paar kurz vor Elternfreuden. Die Schwangerschaft von Meghan läuft naturgemäß vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab.

