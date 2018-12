Bisher trug sie vorzugsweise weite Kleider mit lockerer Taille. Nun aber hat sich Herzogin Meghan erstmals öffentlich in einem Kleid gezeigt, das ihren Babybauch auf das Entzückendste in Szene setzt.

Herzogin Meghan: neuer Schwangerschafts-Look © AP

Dunkle Blümchen auf weißem Stoff: In einem fast sommerlichem Outfit hat Herzogin Meghan bei einem offiziellen Termin einen neuen Schwangerschafts-Look zur Schau getragen. Dass sie mittlerweile schon im sechsten Monat ist, war dabei gut zu erkennen. "Ich sehe heute sehr schwanger aus" soll die 37-Jährige dazu gescherzt haben.

Im Frühjahr soll das Baby kommen, vorerst ist Meghan aber noch fleißig unterwegs. Am Dienstag besuchte die Ehefrau von Prinz Harry ein Pflegeheim in Twickenham. Dort leben Senioren, die einst als Künstler und Entertainer tätig waren. Anzunehmen, dass es da mehr als genug Gesprächsthemen und Anekdoten für die als Schauspielerin bekannt gewordene Herzogin gibt.

Meghans Markle: Neuer Look für die schwangere Herzogin Termin Ein warmer Mantel schützte Meghan beim Besuch in Twickenham gegen die Dezemberkälte. AP Schützend Schützend legte sie des öfteren die Hände auf ihr ungeborenes Baby. AP Zeichen setzen In Twickenham besuchte Meghan ein Pflegeheim. Sie setzte damit ein Zeichen für ihren Einsatz für bedürftige Senioren. AP Im Gespräch Das Heim in Twickenham beherbergt pflegebedürftige Menschen, die früher selbst im Entertainmentbusiness tätig waren. AP Auf Du und Du Für Meghan, die selbst eine erfolgreiche Schauspielerin war, gab es da im Gespräch wohl reichlich Anknüpfungspunkte. AP Prüfender Blick Auch ein Kasperltheater wurde begutachtet. Vielleicht was fürs eigene Kinderzimmer? AP In der Küche Pläuschchen mit den Angestellten. "Ich sehe heute sehr schwanger aus", soll Meghan bei dem Besuch gescherzt haben. AP 1/7

Den Termin absolvierte sie sichtbar gut gelaunt. Dabei hat sich in Großbritannien die Sicht auf sie merkbar verändert. Britische Boulevardmedien unterstellen Meghan einen "Schwägerinnenkrieg" mit Herzogin Kate, der Frau von Harrys Bruder William. Was an dem Streit dran ist? Angeblich nichts. "Mit solchen Storys lassen sich eben Zeitungen verkaufen", so eine Palast-Kennerin.