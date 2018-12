Facebook

Glückliches Paar: Harry und Meghan © APA/AFP/POOL/MICHAEL BRADLEY

Alle Jahre wieder packen am 26. Dezember Großbritanniens Royals ihre Flinten aus: An der traditionellen Fasanenjagd am Stefanitag nehmen so gut wie alle Mitglieder des Königshauses teil. Stets mit dabei: Prinz Charles und seine Söhne William und Harry. Heuer aber ändert sich das Szenario: Prinz Harry, für die Jagd bisher stets fix gebucht, verzichtet seiner Frau Meghan zuliebe auf das blutige Spektakel.

Die tierliebende Meghan ist eine Gegnerin der Jagd. Als Zeichen ihrer Tierliebe trägt sie auch keine Pelze. Ihr zuliebe verzichtet Harry nun auf die Familientradition - auch bei der herbstlichen Moorhuhnjagd auf Schloss Balmoral hat er bereits ausgesetzt, meldet die "Daily Mail".

Dabei ist das Schießen bei den Windsors von klein auf üblich. Von Harry gibt es Bilder aus den Neunzigerjahren, die ihn als Kind mit Flinte zeigen. Auch Prinz Williams fünf Jahre alter Sohn George ist diesmal angeblich bereits bei der Jagd dabei.

Dass Harry für Meghan ein bisher gepflegtes Hobby aufgibt, ist für Palast-Insider ein Zeichen für den großen Einfluss, den die junge Ehefrau auf den Prinzen hat. Angeblich interessiert sich der einstige "Party-Prinz" dank Meghan plötzlich für Öko-Themen und vegane Ernährung. Das glückliche Paar erwartet im Frühjahr sein erstes Baby.