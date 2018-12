Facebook

Clare Waight Keller ist nicht nur die Chefdesignerin der französischen Kultmarke Givenchy, sondern auch jene Designerin, die das Hochzeitskleid für Herzogin Meghan entworfen hat. Als eine Art Überraschungsgast ist die 37-Jährige bei den Fashion Awards in London aufgetaucht, um Clare Waight Keller einen Preis zu überreichen. Elegant in einem schwarzen Samtkleid, dürfte Fans des von Queen Elizabeth II. vorgegebenen Hofprotokolls wohl sauer aufgestoßen sein, dass die Herzogin keinen klaren, sondern einen schwarzen Nagellack trug.

