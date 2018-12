Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harry und Meghan © Daniel Leal-Olivas

Das britische Königshaus ist sehr zurückhaltend, wenn es um Stellungnahmen zu Gerüchten und Spekulationen geht. Umso mehr sorgt nun ein Statement des Kensington-Palastes für Aufsehen, das sich auf angebliche Auseinandersetzungen zwischen den Frauen der beiden königlichen Brüder William und Harry bezieht. Kracht es zwischen Kate und Meghan?

In der britischen Klatschpresse mehren sich die Berichte über Allüren von Herzogin Meghan. Sie soll, entgegen ihrer öffentlichen Selbstdarstellung als sympathische und großherzige Frau, ein wahrer Palastschreck sein. Ihr Spitzname unter den Angestellten laute „Hurricane Meghan“. Das Personal dirigiere sie vor allem über SMS, auch in dessen Freizeit. Sie überfordere die Mitarbeiter mit ihren hohen, nur auf die Außenwirkung bedachten Anforderungen, sei stur, setze alle Regeln und Konventionen außer Kraft und behandle die Angestellten herabwürdigend, auch jene von Herzogin Kate. Sie habe sich deshalb den Unmut ihrer Schwägerin zugezogen. Kate soll Meghan direkt attackiert und ihr Verhalten als „inakzeptabel“ bezeichnet haben. Woraufhin ein Sprecher des Königshauses die schon erwähnte ungewöhnliche, wenn auch inhaltlich wenig überraschende Erklärung abgab: „Das ist nie geschehen“.

Entflammt hat die Serie von Berichten über Verstimmungen zwischen den Brüdern bzw. ihren Frauen der vor rund drei Wochen verkündete Auszug von Harry und Meghan aus dem gemeinsamen Wohnsitz mit William und Kate, dem Kensington-Palast. Ab dem kommenden Jahr wollen der Herzog und die Herzogin von Sussex in Frogmore Cottage leben – einem Landsitz außerhalb von London, der erst für für mehrere Millionen britische Pfund für das Paar hergerichtet werden muss.

"Was Meghan will, bekommt sie auch"

Anfang dieser Woche wurde auch noch bekannt, dass Meghans persönliche Assistentin Melissa Toubati den Job hingeschmissen hat – nach nur sechs Monaten. Innerhalb kürzester Zeit die dritte Angestellte, die den Dienst quittiert. Toubati hatte zuvor für durchaus schwierige Klientel gearbeitet, zum Beispiel für den Sänger Robbie Williams. Aber Meghan soll der im Palast außerordentlich geschätzten Mitarbeiterin den Nerv gezogen haben. Toubati sei angesichts der rücksichtslosen Ansprüche von Meghan in Tränen ausgebrochen . "Melissa ist sehr professionell und macht ihren Job fantastisch, aber die Situation hat sich so zugespitzt, dass es für beide Parteien besser war, getrennte Wege zu gehen“, zitiert der „Mirror“ eine ungenannte Quelle aus dem Palast. Melissa Toubati hatte bereits an den Hochzeitsvorbereitungen des königlichen Traumpaares mitgewirkt und soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Ereignis weltweit als Erfolg für die britische Monarchie gefeiert wurde.

Dabei soll es schon damals zwischen Meghan und Kate „gescheppert“ haben: Bei einer Kostümprobe habe Meghan Kate wegen ihrer Allüren zum Weinen gebracht. Die britische Presse zitiert nun genüsslich eine Anweisung, die ihr Gemahl Harry rund um die Vermählung ausgegeben haben soll: „Was Meghan will, bekommt sie auch“.