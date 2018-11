Facebook

Ein Fotoshooting zum runden Geburtstag: Prinz Charles und seine Camilla © AP

Am 14. November 1848 erblickte Prinz Charles Philip Arthur George das Licht der Welt. Heute feiert der ewige Thronfolger in der Warteschleife seinen 70. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages hat das Königshaus zwei neue Familienfotos veröffentlicht. Diese wurden am 5. September vom Fotografen Chris Jackson im Garten von Clarence House aufgenommen

Auf den Bildern ist Prinz Charles umringt von seiner Familie. Seine Frau Herzogin Camilla, seine Söhne William und Harry, seine Schwiegertöchter Kate und Meghan, sowie seine Enkelkinder George, Charlotte und Louis sind auf den Bildern zu sehen.

Die Familie hatte beim Fotoshooting sichtlich Spaß, die Royals strahlen um die Wette. Den kleinen Prinz Louis, den seine Mama Kate im Arm hält, sehen wir zum ersten Mal seit seiner Taufe im Juli. Sein großer Bruder Bruder George wiederum lacht - genau wie Tante Meghan - besonders ausgelassen.

Charles hat Geburtstag: 70 Jahre im Leben des ewigen Prinzen Ein entzückendes Familienbild zum 70er von Prinz Charles. Harry und Meghan, William und Kate (inklusive George, Charlotte und Louis) sowie Charles und Camilla. Ein Blick zurück auf das Leben des ewigen Prinzen Charles.. (c) AP (Chris Jackson) 1948 Dezember 1948: Elizabeth hält ihren Sohn, daneben ihre Großmutter Queen Mary und ihr Vater König George VI. (c) AP 1949 Auf diesem Foto, aufgenommen am 18. Juli 1949, sind der britische Prinz Charles, damals acht Monate alt, mit seiner Mutter Prinzessin Elizabeth, und seinem Vater Philip zu sehen. Schauplatz ist das Windlesham Moor, die Sommerresidenz in Ascot, England. (c) AP 1957 Es ist Jänner 1957: Charles ist acht Jahre alt und kehrt nach den Weihnachtsferien in Sandringham zurück nach London. (c) AP 1958 Charles in seiner Schuluniform im Juli 1958. (c) AP 1967 Prinz Charles und Prinzessin Anne treffen am 31. Oktober 1967 im House of Lords in London zur Staatseröffnung des Parlaments ein. (c) APA/AFP/CENTRAL PRESS/STRINGER (STRINGER) 1968 (c) AP (Peter Kemp) 1969 Charles, der Prinz von Wales, begrüßt in der Uniform des Colonel in Chief of the Royal Regiment of Wales während der Color-Präsentation des Regiments. (c) AP 1981 Ein Bild aus glücklicheren Zeiten: Prinz Charles und Lady Diana Spencer posieren nach der Ankündigung ihrer Verlobung. (c) AP (RON BELL) 1981 Vor einer riesigen Menschenmenge: Charles küsst seine Braut Lady Diana auf dem Balkon des Buckingham Palace. (c) APA/AFP/POOL/- (-) 1989 Charles als Polo-Spieler. (c) AP (Kathy Willens) 1992 Ein Bild mit Symbolkraft: Charles und Diana haben sich auseinandergelebt. (c) APA/AFP/- (-) 1997 Ein Land im Schock, eine Familie am Boden zerstört: Charles vor einem Meer an Rosen mit seinen Söhnen William und Harry. Wenige Tage zuvor starb die Mutter der Kinder, Prinzessin Diana. (c) AP (David Brauchli) 1997 Die königliche Familie (ohne die Queen) auf dem Weg zum Begräbnis von Prinzessin Diana. (c) APA/AFP/POOL/JEFF J MITCHELL (JEFF J MITCHELL) 1999 Zwei Jahre nach Dianas Tod: Charles und seine Begleiterin Camilla Parker Bowles verlassen das Ritz Hotel in London. Es ist das erste Mal, dass das seit über 25 Jahren befreundete Paar zusammen in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. (c) AP (Alastair Grant) 1999 Charles tanzt beim Presidents Dinner in Buenos Aires Tango mit Adriana Vasile. (c) AP (Peter Nichols) 2003 Charles bei einer Übergabe eines britischen Marine-Übungsschiffes an die russische Marine. (c) APA/AFP/INTERPRESS/ALEXANDER NIKOLAYEV (ALEXANDER NIKOLAYEV) 2005 Prinz Charles und seine Braut Camilla verlassen die St. George's Chapel in Windsor, in der sie geheiratet haben. (c) APA/AFP/POOL/ALASTAIR GRANT (ALASTAIR GRANT) 2007 Als Prinz hat Charles Premierminister kommen und gehen sehen. Hier steht an der Seite von Tony Blair, ... (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA) 2014 .. hier plaudert er mit David Cameron .. (c) APA/AFP/POOL/DANNY LAWSON (DANNY LAWSON) 2018 .. und aktuell ist Theresa May seine Ansprechpartnerin. (c) APA/AFP/CHRIS J RATCLIFFE (CHRIS J RATCLIFFE) 2009 Charles an der Seite seiner Frau Camilla Parker Bowles, Herzogin von Cornwall, während eines Besuchs auf der Insel Seymour. (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) 2012 Ein freundlicher Handschlag mit der Königin, seiner Mutter. (c) AP (Joel Ryan) 2014 Charles bei einer D-Day Gedenkveranstaltung in Nordfrankreich. (c) APA/AFP/POOL/LEON NEAL (LEON NEAL) 2011 Seine Liebe gehört, neben seiner Familie, der Natur: Charles ist mehr als nur ein Gärtner: Er betreibt einen ökologisch nachhaltig bewirtschafteten Bauernhof. Als Umweltschützer war ein Vorreiter. (c) APA/AFP/POOL/BEN STANSALL (BEN STANSALL) 2012 Prinz Charles mit dem Dalai Lama. (c) APA/AFP/POOL/GARETH CATTERMOLE (GARETH CATTERMOLE) 2015 Charles bei einer Weinverkostung in Australien. (c) APA/AFP/POOL/BEN MACMAHON (BEN MACMAHON) 2009 Charles mit seiner Mutter (c) APA/AFP/POOL/SANG TAN (SANG TAN) 2012 Nichts bleibt unversucht: Charles als Bogenschütze bei den PanAm Games in Toronto. (c) APA/AFP/GEOFF ROBINS (GEOFF ROBINS) 2015 (c) APA/AFP/POOL/BEN STANSALL (BEN STANSALL) 1/30