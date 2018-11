Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prince Harry © (c) AP (Alastair Grant)

Einer Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts "YouGov" zufolge ist Prinz Harry (34), der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana, der beliebteste Royal. 77 Prozent der 3700 befragten Briten haben eine gute Meinung von ihm. Er wird als sympathisch, humorvoll und aufrichtig beschrieben. Seine Großmutter, Queen Elizabeth, landet auf dem zweiten Platz (74 Prozent), knapp dahinter sein Bruder Prinz William (73 Prozent). Dessen Frau Kate nimmt Platz 4 ein (64 Prozent), Platz 5 geht an Prinz Philip (56 Prozent) und Platz sechs an Harrys Frau Meghan (55 Prozent). Prinz Charles, der morgen seinen 70. Geburtstag feiert, schneidet weniger gut ab. Er erreicht mit 48% lediglich den siebten Platz, seine Frau Camilla folgt ihm auf Platz zehn.

Letzter Tag in Sydney: Meghan, Harry und die Fans Keine VIP-Plätze haben Prinz Harry und seine Frau Meghan bei den Abschlussbewerben der Invictus Games in Sydney gebraucht. AP Photo Die britischen Royals mischten sich am Samstag unter die Zuschauer und ihre Fans in den Rängen und sahen sich das Rollstuhl-Basketballfinale zwischen den USA und den Niederlanden an. AP Photo Die siegreichen US-Athleten konnten sich danach über ihre Goldmedaille aus den Händen der Herzöge von Sussex freuen. AP Photo Die Invictus Games, eine von Harry mit ins Leben gerufene Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, ging am Samstagabend (Ortszeit) in Sydney zu Ende. AP Photo Ex-Fußballstar David Beckham und seine Frau, die Modedesignerin Victoria Beckham, waren ebenfalls im Publikum. AP Photo Harry und die im vierten Monat schwangere Meghan werden am Sonntagmorgen nach Neuseeland weiterreisen. Von dort geht es nach drei Tagen zurück nach Großbritannien. AP Photo AP Photo AP Photo AP Photo AP Photo AP Photo 1/11