© APA/AFP/INVICTUS GAMES/NICK DIMB

Prinz Harry eröffnet Invictus Games in Australien

Utl.: Sturm verzögert Eröffnungsfeier für Sportmeisterschaft

verwundeter Soldaten =

Prinz Harry hat am Samstag die Invictus Games für verwundete Soldaten in Australien eröffnet. Bei den Wettkämpfen gehe es um "das Beispiel des Einsatzes und der Hingabe, das unsere Wettkämpfer der Welt erbracht haben", sagte Harry vor dem berühmten Opernhaus in Sydney. Prinz Harry begrüßte mehr als 500 Wettkämpfer von 18 Nationen.

Zuvor war die Eröffnung der Sportmeisterschaft wegen eines heftigen Sturms mehrere Stunden nach hinten geschoben worden.

Prinz Harry auf der Sydney Harbour Bridge: Harry will hoch hinaus Aufstieg Es geht hoch hinaus: Prinz Harry erklimmt Freitag früh die Sydney Harbour Bridge. APA Gruppenausflug An seiner Seite: Australiens Premier Scott Morrison und Vertreter der "Invictus Games". AP Pause! Kleine Verschnaufpause beim Aufstieg. Sind aber auch ganz schön viele Stufen... APA Invictus Harry unterstützte mit dem Ausflug die von ihm mitgegründeten "Invictus Games" - Sportbewerbe für versehrte Veteranen. AP Eine fehlt Eine fehlte bei der Klettertour auf die 134 Meter hohe Brücke: Harrys Frau Meghan. APA High Life Verständlich, dass die Schwangere keine Lust auf die Brücken-Partie hatte. Obwohl Harry um den Ausblick echt zu beneiden ist. APA Abstieg Lange hielt es der Prinz ohne seine Angetraute aber eh nicht auf der Brücke aus. Hier zieht es ihn schon wieder bergab. AP Wiedervereint Kurz darauf waren die beiden schon wieder gemeinsam unterwegs. Ist ja auch einfach schöner so... AP

Harry und Meghan: Barfuß über Bondi Beach Barfuß über Bondi Beach Barfuß und locker gekleidet - und wie immer Hand in Hand - haben der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan bei ihrer Pazifik-Reise den berühmten Strand Bondi Beach in Sydney besucht. Barfuß über Bondi Beach Das Blumenketten tragende Paar traf am Freitagmorgen Surfer und setzte sich mit Vertretern der Gruppe OneWave in den Sand. Barfuß über Bondi Beach Die Gruppe will die seelische Gesundheit der Menschen mit Sport im Freien fördern. Ihre Anhänger treffen sich immer Freitags in farbenfroher Kleidung zum Frühsport am Strand. Barfuß über Bondi Beach Harry und Meghan bereisen derzeit Australien, bevor es kommende Woche in die Commonwealth-Staaten Fidschi, Tonga und Neuseeland geht. Barfuß über Bondi Beach Am Freitag stand noch die Eröffnung der Invictus Games an, einer Sport-Meisterschaft für verwundete Soldaten, deren Mitgründer und Schirmherr Harry ist.