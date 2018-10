Für Enkelin Eugenie reißt Prinz Philip sich zusammen

Facebook

Gute Miene: Prinz Philip will seiner Enkelin die Hochzeit nicht verderben © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI

Der Braut zuliebe hat er eingelenkt: Prinz Philip, Ehemann von Englands Königin Elizabeth II, wird auf dem offiziellen Hochzeitsphoto seiner Enkelin Eugenie gemeinsam mit deren Mutter Sarah Ferguson posieren.

Es soll das erste gemeinsame Foto der beiden seit 26 Jahren werden. Denn Philip meidet die geschiedene Frau seines zweiten Sohnes Prinz Andrew, wo er nur kann. Der Grund: nach der Trennung des Paares 1992 druckte ein britisches Boulevardblatt Bilder von "Fergie" ab, wie sie sich im Oben-ohne-Urlaub von einem texanischen Geschäftsmann die Zehen ablecken ließ.

Sarah Ferguson: schwieriges Verhältnis mit dem Ex-Schwiegerpapa Foto © AP

Angeblich erschienen die Bilder, als Sarah, die Andrew freundschaftlich verbunden geblieben war, gerade mit der gesamten königlichen Familie Ferien auf Balmoral machte. Was die Stimmung damals wohl nicht gehoben hat.

Vor allem Philip soll seiner Ex-Schwiegertochter den Skandal nicht verziehen haben. Ihrer Tochter Eugenie zuliebe hat der alte Herr nun aber einem gemeinsamen Foto aller Familienmitglieder zugestimmt - ein solches gab es schließlich auch bei den Hochzeitsfeiern seiner anderen Enkel: bei Charles' und Dianas Söhnen Prinz William und Prinz Harry, aber auch bei Zara und Peter Phillips, den Kindern von Prinzessin Anne.

Prinzessin Eugenie, die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, heiratet am 12. Oktober den Nachtclubmanager Jack Brooksbank - und zwar so wie Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor. Nach der Trauung soll es auch diesmal per Kutsche durch den Ort gehen, ehe die Party auf dem Schloss beginnt. Das Paar hat sich vor sieben Jahren beim Skifahren in der Schweiz kennen gelernt.

Verlobungsfoto: Prinzessin Eugenie und Jack Brookbanks Foto © APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY