Baby Louis © (c) APA/AFP/KENSINGTON PALACE

Für gewöhnlich erfolgt die Taufe der königlichen Nachfahren zwei bis drei Monate nach der Geburt. Das ist auch bei Prinz Louis der Fall, der am 23. April zur Welt gekommen ist und aktuell an fünfter Stelle der britischen Thronfolge steht.

Laut der britischen "The Sun" wird er heute um 16 Uhr in der "Chapel Royal", also in der königlichen Kapelle im St. James Palace in London getauft, und zwar vom Erzbischof von Canterbury, der auch schon Louis großem Bruder George das erste Sakrament gespendet hat.

Der kleine Louis wird laut "Mirror" über dem traditionellen Lilien-Taufbecken getauft, das einst für die Taufe von Prinzessin Victoria (1840-1901) in Auftrag gegeben worden sein soll. Bis auf ein Mitglied wurden in den letzten 170 Jahren sämtliche Nachfahren der Königsfamilie dort getauft. Die Zeremonie soll eine halbe Stunde dauern. Das Taufwasser stammt angeblich aus dem Fluss Jordan.

Laut "Express" soll er dasselbe Taufkleid tragen, wie Charlotte (3) und George (4): eine Nachbildung eines geschichtlichen Modells, hergestellt aus Spitalsfield Seide und Honiton Spitze.

Die Gästeliste

Zur Taufe von George und Charlotte waren jeweils nur 22 bzw. 30 Gäste geladen. Auch die Zeremonie für Prinz Louis findet im kleinen, familiären Rahmen statt. Es werden nur Freunde und Familie von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) anwesend sein. Fest gerechnet wird mit dem Familienoberhaupt, Queen Elizabeth (92), fraglich ist hingegen, ob ihr Ehemann Prinz Philip (97) erscheinen wird. Teilnehmen werden außerdem Prinz Charles (69), Herzogin Camilla (70) und Prinz Harry (33), voraussichtlich in Begleitung von Meghan (36).

Seitens Kates Family werden deren Eltern, Carole (63) und Michael Middleton (69), sowie ihre schwangere Schwester Pippa (34) und deren Ehemann James Matthews erwartet.

Taufpate ist geheim

Die Namen der Taufpaten sind noch streng geheim. Laut britischen Medien befinden sich Prinz Williams ehemaliges Kindermädchen Tiggy Legge-Bourke (53), Williams ehemaliger Privatsekretär Miguel Head, Camillas Tochter Laura Lopes (40) und Kates ehemalige Privatsekretärin Rebecca Priestly im Rennen.