Meghan und Harry © APA/AFP/Pool/Steve Parsons

Gute Nachrichten für alle (verlobten) weiblichen Royal-Fans: Laut gala.de wird die Designerin Stella McCartney von jenem Brautkleid, welches Herzogin Meghan am Abend ihrer Hochzeitsparty trug, 46 Kopien anfertigen und diese auch verkaufen.

Es soll sowohl eine schwarze als auch eine weiße Version der Robe geben. Also von jeder Farbe genau 23 Stück, passend zur Adresse von Stella McCartneys neuem Flagschiff-Geschäft: Old Bond Street Nr. 23 in London.

Die Kleider werden laut "Telegraph" ab dem 13. Juli, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung per Mail, in dem Flagship Store zu kaufen sein. Mit umgerechnet 3990 Euro pro Robe erscheint der Hochzeitstraum in weiß (oder schwarz) beinahe erschwinglich.